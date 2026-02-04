MOTOCICLISME SOBRE GEL
Una dotzena de pilots confirmats en el retorn dels Ice Gladiators
La competició es recupera amb dues jornades, el 7 i el 22 d’aquest mes, al circuit del Pas
Els Ice Gladiators tornaran aquest cap de setmana amb una graella de 12 pilots confirmats després d’un any d’absència, un retorn molt esperat després que la competició no es pogués disputar el 2025 per la manca d’infraestructura. Tant els pilots com la federació i el circuit han empès perquè la prova es pogués recuperar. “És una competició única als Pirineus i ens representa molt com a país”, va remarcar Marc Font, campió del 2023, que va admetre que els participants han insistit i han buscat alternatives per fer possible el retorn.
El calendari constarà de dues jornades al Circuit Andorra-Pas de la Casa, el 7 i el 22 de febrer, totes dues en horari de matí i condicionades a l’estat del gel, amb el 15 de març com a data de reserva en cas de problemes meteorològics. Cada jornada inclourà entrenaments, una qualificació i dues curses, amb només quatre proves puntuables, un format que exigirà regularitat i concentració. “Amb tan poques curses, cada error es paga”, va apuntar Font, que afronta el campionat amb l’objectiu de lluitar pels primers llocs. El seu germà, Miquel Font, va voler posar en valor l’esforç organitzatiu. “No ha estat fàcil reprendre el campionat i com a pilots estem molt agraïts”, va afirmar, abans de fixar-se com a objectiu el podi o, com a mínim, acabar entre els cinc primers. El cartell el completen noms destacats com Maxime Emery, campió el 2022 i el 2024, a més de pilots habituals com Cristian i Xavi España, en una edició que també tindrà presència femenina amb Sara Miño.