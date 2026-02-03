ESQUÍ PARALPÍ
Roger Puig signa la segona plaça al primer entrenament de Tignes
Roger Puig va iniciar amb bon peu la Copa del Món de paralpí de Tignes en acabar en la segona posició el primer entrenament oficial de descens. La sessió es va disputar amb retard després que l’organització hagués de treballar el traçat per retirar la neu acumulada els darrers dies. Un cop en condicions òptimes de seguretat, Puig va completar una baixada sòlida i competitiva, confirmant el seu bon moment en les disciplines de velocitat.
Cal tenir en compte que, en aquests primers entrenaments, els esquiadors gestionen el risc de manera diferent, prioritzant en molts casos acabar el recorregut per sobre del temps. La Copa del Món continuarà avui amb un segon entrenament, que permetrà definir amb més claredat les opcions de l’andorrà abans de les curses oficials, en una estació que acollirà el Mundial de l’any vinent.