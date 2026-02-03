Motor
Els Ice Gladiators tornen aquest cap de setmana amb 16 pilots
El retorn dels Ice Gladiators tindrà lloc aquest dissabte en la seva primera cursa i comptarà amb 16 pilots a la graella del circuit d'Andorra-Pas de la Casa. La competició es recupera fora de les GSeries, després que el 2025 no es pogués organitzar per la manca d’infraestructura, i ho fa amb un cartell reduït però de nivell contrastat.
Entre els participants confirmats hi ha el francès Maxime Emery, campió de les edicions del 2022 i 2024, així com el guanyador del 2023, Marc Font, que compartirà graella amb el seu germà Miquel. El grup de pilots es completa amb noms habituals dels Ice Gladiators com els germans Cristian i Xavi España, entre d’altres. El 7 de febrer se celebraran les curses IG1 i IG2, el 22 de febrer les IG3 i IG4, mentre que el 15 de març queda fixat com a data de reserva.