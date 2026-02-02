BÀSQUET
Una victòria perquè el vestidor s’alliberi
El triomf del MoraBanc treu llast a una pesant motxilla, però l’equip no vol caure ara en la relaxació
La victòria del MoraBanc Andorra davant del Gran Canària va deixar un còctel de sentiments al vestidor de l’equip, però especialment va ser el d’alliberament. Ho van demostrar les imatges de celebració, i també ho van fer les paraules dels protagonistes, que van admetre la necessitat d’aquest triomf. A més, va ser un triomf doble després de la derrota del Burgos que situa la distància amb el descens en dues victòries. “Necessitàvem molt aquesta victòria” va admetre Chumi Ortega, que va agregar que “ens hem tret un gran pes d’una motxilla que portàvem plena de pedres, i és un triomf que ens ha vingut molt bé”. En la mateixa línia, un dels darrers a arribar, Kostas Kostadinov, va destacar que “la necessitàvem per treure’ns del cap els partits passats, canviar el xip i fer el pas següent”, mentre que Rafa Luz va afirmar que “no sabíem què havíem de fer, però necessitavem treure’n una, i m’alegro molt que hagi estat així, amb tant desig”. I també s’hi va referir Zan Tabak que va declarar que “agraeixo veure les cares dels jugadors perquè demostra la pressió que han tingut tot aquest temps” i va cloure que “quan arriba la recompensa és molt gratificant veure les cares i el llenguatge corporal a dins del vestidor”.
“Ens hem tret un gran pes d’una motxilla que portàvem plena de pedres”
Amb el triomf i la motxilla soltant pes, una de les claus ara serà no relaxar-se, i Tabak va afirmar que “la part bona és que ara tindran confiança i veuran les coses més positives, però la dolenta és que al proper entrenament veurem relaxació, així que hem de tornar a apretar” i va assegurar que “hi ha una línia molt fina entre la confiança i la relaxació a tots els equips del món, i el treball més gran d’un entrenador és trobar la línia perfecta perquè els jugadors estiguin còmodes i amb confiança però no es relaxin”. Però el més contundent va ser Rafa Luz, que va destacar que “no hem fet absolutament res, només hem guanyat un partit i encara n’hem de guanyar uns quants més per estar tranquils”.
“No hem fet absolutament res, només guanyar un partit i n’hem de guanyar uns quants més”