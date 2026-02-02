AUTOMOBILISME
Nil Solans, campió en Giand a les Andbank GSeries
Nil Solà va proclamar-se campió de les Andbank GSeries malgrat no participar en la darrera de les curses. El pilot català va imposar-se a la general de la categoria reina, Giand, per davant de Raül Ferré i Erik Faura. Ferré, precisament, va ser el vencedor a la darrera cursa del campionat després de ser el més ràpid a la qualificació i a la Final A. A la resta de categories, Juan Antonio Conesa va proclamar-se campió en Side by side per davant de José Roger i Maxime Emery. En Rally 3, el vencedor final va ser Antonio Otero després d’imposar-se a Gustavo Castro i a Volkan Isik, mentre que en Kartcross el guanyador final va ser Mikel Azcona, amb Nelson de la Vega i Jordi Vilardell al podi.