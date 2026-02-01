RUGBI
El VPC perd a Barcelona davant del BUC i el CAU València li pren el liderat
El VPC Andorra va perdre el lideratge de la Divisió d’Honor B espanyola després de caure ahir contra el BUC a domicili per 32-29. Els tricolors van patir a la primera meitat però van poder remuntar a la segona, fins que un mal tram final els va acabar condemnant.
Malgrat el 0-3 inicial amb un cop de càstig, el duel va girar pels tricolors amb un assaig de càstig dels locals. Un nou tir a pals va escurçar la diferència fins al 7-6 abans d’una nova marca local. Un cop de càstig al tram final, però, va enviar el duel 12-9 al descans. A la represa, però, el VPC va mostrar una versió molt superior al seu rival i no va deixar escapar el partit amb un assaig transformat i dos tirs a pals per obrir el forat fins al 12-22. A partir d’aquí, però, els de Dani Raya van semblar col·lapsar i van veure com el conjunt català tornava a posar-se per davant amb el 24-22 al marcador. Els barcelonins encara van tenir temps de fer una nova marca, i malgrat un darrer assaig dels tricolors, el triomf va quedar-se a Montjuïc.
Els tricolors tornaran a jugar a fora la setmana vinent al camp del Sitges i tancaran la primera fase el dissabte 14 a casa contra el Palma.