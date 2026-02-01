ESQUÍ I SURF DE NEU FORAPISTA
El vent cancel·la el ‘village’ del Mundial a Arcalís
El fort vent d’ahir va obligar a cancel·lar la primera jornada d’esdeveniments paral·lels vinculats al Campionat del Món de freeride a Ordino Arcalís. La zona de l’Hortell de l’estació havia d’acollir un village amb diferents marques expositores del món de l’esquí del freeride, però es va haver de suspendre per seguretat, igual que l’ski test, on els aficionats podíen probar el material de les diferents marques. Sí que es va poder celebrar la festa après-ski a la Cota 1.300 d’Ordino.
La previsió és que avui sí que es pugui instal·lar el village, i la competició apunta a dimarts.