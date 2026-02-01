COMPETICIÓ
Ordino Arcalís acull aquest dimarts els primers Campionats del Món FIS de Freeride
La competició reunirà 65 riders de 17 països a la cara del Basser Negre, en una cita històrica avalada per la FIS
Ordino Arcalís serà l’escenari, aquest dimarts 3 de febrer, dels primers Campionats del Món FIS de Freeride. L’organització ha confirmat la celebració de la prova, que marcarà un abans i un després en la història d’aquesta disciplina en tractar-se del primer mundial de freeride reconegut per la Federació Internacional d’Esquí i Snowboard (FIS).
Els Allianz FIS Freeride World Championships Andorra 2026 by Mammut reuniran un total de 65 riders —esquiadors i snowboarders— procedents de 17 països, que competiran per assolir el primer títol de Campió del Món FIS de Freeride. La prova tindrà lloc a la icònica cara del Basser Negre, a 2.687 metres d’altitud, que torna a acollir una competició de freeride per primera vegada des del 2018.
Les abundants nevades dels darrers dies han deixat més de 150 centímetres de neu fresca a l’estació, unes condicions que han estat determinants per confirmar la data de competició. El Basser Negre, conegut per haver estat escenari d’alguns moments destacats del Freeride World Tour, presenta un desnivell de 470 metres, una orientació nord-est i un pendent mitjà del 36%, amb trams que arriben fins al 47%.
La cara es divideix en tres zones tècniques diferenciades, amb múltiples opcions de traçat que inclouen ressalts rocosos, zones exposades i transicions exigents, elements que posaran a prova la creativitat, la fluïdesa i la presa de decisions dels participants.
La retransmissió en directe de la competició començarà a les 9 del matí (hora CET), amb la sortida del primer rider prevista a les 9.15 hores. L’ordre de sortida es determinarà abans de l’inici de la prova.