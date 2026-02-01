FUTBOL
Golejada de l’Enfaf davant del Martinenc B per 6-0
L’Enfaf Construccions Modernes va imposar-se per un contundent 6-0 al filial del Martinenc al primer dels dos partits del cap de setmana. Dos gols d’Ari Gonçalves van encarrilar el triomf en 18 minuts, i abans del descans Cris Lacour va fer el tercer que deixava el partit ja totalment sentenciat davant del cuer. A la represa, les tricolors encara van poder anotar tres gols més gràcies a Emma Warboys, Laura Pereira i Queralt Llompart, guanyant així el primer dels dos duels per recuperar que tenen les de Jordi Roca.
I sense gaire temps per assaborir la golejada, les tricolors tornen a jugar avui (12.00 hores, Estadi Nacional) davant de l’Unificación Santa Perpetua, un nou rival de la part baixa on l’Enfaf buscarà tornar a sumar.