FUTBOL SALA
El Ranger’s supera l’Encamp i és el nou líder
El Ranger’s és el nou líder de la Lliga Viatges Pantours després de derrotar el Sideco FC Encamp per 7 a 3 al duel directe entre primer i segon. Els encampadans arribaven per davant a la taula, però van veure’s per sota des de l’inici en un duel que va arribar 1 a 0 al descans. A la represa, el matx va entrar en un intercanvi de cops, però amb els lauredians mantenint-se en tot moment per davant al marcador, que van acabar imposant-se per 7 a 3.
El Ranger’s té ara dos punts sobre l’Encamp i tercer és l’Esperança, que va imposar-se al Madriu per 6 a 11.