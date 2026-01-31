BÀSQUET
El MoraBanc torna a somriure (94-78)
Els tricolors s’imposen al Gran Canària i sumen la cinquena victòria del curs
El Morabanc Andorra ha tornat a guanyar després de set derrotes seguides i ha sumat el cinquè triomf del curs després d’imposar-se per 94-78 al Dreamland Gran Canària. Malgrat no fer de ben segur el millor partit del curs ni molt menys, els tricolors han sabut treure el caràcter i aturar la sagnia de les últimes setmanes en l’estrena de Zan Tabak com a tècnic de l’equip.
Els tricolors han sortit amb una altra cara i energia (només feia falta veure a Pustovyi, que en dos minuts ha agafat els mateixos rebots que gairebé en tota la temporada), i amb unes primeres rendes curtes (8-4). Els canaris han capgirat el marcador, però l’encert en el triple han torant a situar al MoraBanc per davant 22-16 en un primer quart que ha finalitzat 29-25. Els tricolors no han baixat el peu de l’accelerador i han marxat de 15 (43-28) a l’equador del segon període. El MoraBanc semblava un altre, i és que més enllà de l’encert en atac, l’equip estava intens com gairebé mai al darrere, fent gaudir a l’afició. Però clar, un MoraBanc sense desconnexió no seria un MoraBanc, sigui amb Plaza, amb Tabak, o amb Phil Jackson, i un 0-9 de parcial va fer passar als tricolors del +15 al +6 al descans amb el 47-41.
A la represa els canaris s’han situat a només quatre punts (50-46), però Okoye ha emergit per donar aire a l’equip amb dues accions per tornar a situar un cert marge (55-48). Però l’aire ha durat ben poc, amb un MoraBanc molt més espès en un duel que ha entrat en un intercanvi de cops (57-56) i abans de que el MoraBanc tornés a obrir un petit forat al final del tercer quart (66-61). Un triple de Pons ha obert el darrer període (69-61) en un duel que s’ha anat escalfant per moments amb la tensió tallant-se amb un ganivet. Els tricolors seguien dominant, però no acabaven de poder tancar el partit del tot fins que quatre punts seguits de Best han encarat el triomf amb el 77-69 a 3’22” pel final i ja no han deixat escapar una victòria vital per no seguir complicant-se la vida.
Els tricolors visitaran la setmana vinent a l’Unicaja i rebran posteriorment al València Basket abans de l’aturada per la Copa del Rei i les finestres.
FITXA TÈCNICA:
MORABANC ANDORRA 98: Evans (16), Chumi O. (2), Okoye (9), Pons (6), Pustovyi (15) –cinc inicial– Luz (10), Udeze (10), Best (14), Kostadinov (2), McKoy (5), Guerrero (0), Ganal (-).
DREAMLAND GRAN CANÀRIA 78: Zamar (7), Robertson (4), Brussino (9), Labeyrie (8), Tobey (9) –cinc inicial– Alocén (9), Kuath (1), Wong (18), Pelos (5), Salvó (8), Maniema (0), Vila (0).
PARCIALS: 29-25 (10’); 47-41 (20’); 66-61 (30’), 94-78 (40').
ÀRBITRES: Jordi Aliaga, Juan de Dios Oyón i Raúl Zamorano.
ELIMINATS: Pustovyi -MoraBanc Andorra-.
PISTA: Pavelló Toni Martí, 3.426 espectadors.