TAEKWONDO
El TCA es penja tres medalles a Premià de Mar
El Taekwondo Club Andorra (TCA) va penjar-se tres medalles al Campionat de Catalunya sub 21 i cadet, celebrat a la localitat de Premià de Mar. En categoria sub 21, Erica Jijie va acabar pujant al tercer graó del podi després de guanyar tres combats al llarg del torneig. Les altres dues medalles van arribar a la categoria cadet amb un doble podi. Marco Padrós va endur-se la plata, mentre que Matías Avidad va fer-se amb el bronze en caure a semis.