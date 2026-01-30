Canillo
El Palau de Gel acollirà dos partits de la lliga espanyola d’hoquei aquest cap de setmana
Una fuga de gas a la pista de Puigcerdà obliga a traslladar els enfrontaments a Canillo
El Palau de Gel de Canillo es convertirà aquest cap de setmana en seu provisional de la lliga espanyola d’hoquei gel. La decisió s’ha pres després que la Reial Federació Espanyola d’Esports de Gel (RFEDH) hagi clausurat la pista del Club Gel Puigcerdà arran d’una fuga de gas detectada el cap de setmana passat, fet que ha deixat el club sense instal·lació per disputar els partits oficials programats.
Per garantir la continuïtat de la competició, s’han reubicat dos enfrontaments al Palau de Gel. Dissabte 31 de gener a les 22.05 hores, es jugarà el partit entre el FC Barcelona i el Club Hielo Jaca. L’endemà, diumenge 1 de febrer a les 14.30 hores, el Club Gel Puigcerdà disputarà el seu duel davant el Kisoner Huarte, en categoria femenina. Des del Palau de Gel, s’ha expressat la plena disposició per acollir els partits i col·laborar amb els clubs i les autoritats esportives espanyoles per garantir el desenvolupament de la lliga en condicions òptimes.