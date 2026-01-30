Motor
L'Automòbil Club premia Joan Gil, Erik Faura i Cristian Mayoralas com a guanyadors del CAAM
La temporada vinent hi haurà la nova categoria Promosport i una simplificació del reglament
Joan Gil, amb el seu Silver Car S3, ha estat reconegut com a campió absolut del Campionat d’Automobilisme d’Andorra de Muntanya (CAAM) 2025, així com guanyador en la categoria Sport. Erik Faura, al volant d’un Cupra Leon, ha estat el millor en la categoria Turismes (Producció), mentre que Cristian Mayoralas s’ha imposat en la categoria VHC amb el seu Volkswagen Golf GTI. Tots tres han estat els grans protagonistes de la cerimònia de lliurament de premis celebrada aquesta nit en el marc de la tercera Nit del Motor, organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra (ACA).
L’acte, que ha tingut lloc a la Sala La Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, ha servit també per presentar el calendari esportiu del 2026 i les novetats del CAAM, com la nova categoria Promosport i la simplificació del reglament. A més, s’ha confirmat la celebració del 55è Ral·li d’Andorra els dies 6 i 7 de novembre. El president de l’ACA, Enric Tarrado, i altres autoritats han destacat el valor de l’automobilisme per a la projecció del país i la formació de joves pilots.
La Nit del Motor ha comptat amb una àmplia representació institucional i del món esportiu.