Un Borrufa de resiliència
Malgrat les inclemències i els contratemps, l’organització aconsegueix ‘salvar’ la 34a edició del campionat amb la disputa de fins a vuit curses amb el trasllat al Tarter.
El Trofeu Borrufa va abaixar ahir la persiana per 34a vegada, en una de les edicions més complicades dels darrers temps a causa de les condicions meteorològiques, que han obligat a canviar d’escenari i deixar enrere Ordino Arcalís i traslladar la competició dels joves esquiadors de categoria sub 14 i sub 16 al Tarter. Malgrat els inconvenients i les inclemències, l’organització va poder salvar en certa manera el campionat, i van poder-se fer un total de vuit curses, dues de cada categoria. És cert que no es va poder acabar celebrant el supergegant, que estava previst que tornés després d’uns quants anys, ni el Team Event, que des de fa unes edicions se celebra al vespre al Canaro, però la resiliència i treball de l’organització va impedir que el Borrufa quedés en blanc. “Ha estat una setmana complicada, perquè el tancament de l’estació d’Arcalís i les nevades ho han fet tot més difícil”, va admetre el director de cursa del Trofeu Borrufa, Àlex Antor, que va agregar que “nosaltres no volíem que els equips marxessin d’aquí sense poder fer cap cursa, i el Tarter ha estat la clau per tirar-ho endavant gràcies a la col·laboració dels companys de Grandvalira”. Encara en aquest sentit, el responsable de competició va destacar que “al final el més fàcil hauria estat anul·lar-lo perquè hi havia unes condicions difícils i també els dies es feien més llargs amb tots els canvis, però almenys no hem hagut de lamentar lesions, que és l’important”. Per últim, Antor va posar en valor la “bona capacitat de reacció de tothom, els voluntaris, els equips o també la gestió de cerimònies”, ja que “haver de canviar cada dia el programa suposa molt a nivell de logística i tothom ha posat la seva part”, a més de cloure que “ens hem pogut adaptar i al final ho hem pogut tirar endavant”.
Amb adversitats o no, i amb programes reduïts o llargs, el que no va faltar va ser un dels clàssics d’aquest Trofeu Borrufa, la cerimònia de cloenda al a plaça Major d’Ordino, on els joves esquiadors van poder gaudir després dels nervis i el neguit de la competició amb els canvis de programa dels darrers dies.
La delegació nacional va cloure aquesta edició del Borrufa amb un total de sis medalles i 14 podis, després d’assolir ahir dos metalls i sis podis, amb una actuació especialment destacada al gegant sub 16. En aquesta cursa, Aiden Grard i Aitor Corbalan van fer doblet, amb un primer i segon lloc, en un podi que va completar els francesos Jules Perefarres i Simeon Garcia, a més del búlgar Yordan Stoychev. També en sub 16, però a la cursa femenina, va guanyar la búlgara Lilia Hadzhistoyanova, amb les tricolors Paula Ledesma i Júlia Capdevila tancant el podi en quart i cinquè lloc. A la competició sub 14, Andorra no ha sumat cap medalla, però sí que ha pogut assolir dos podis més. Pel que fa a la categoria femenina, Emma Guitard va ser quarta en una cursa amb triomf de l’espanyola Lidia González, mentre que en nois, Marcel Marot va ser cinquè a 3”09 del triomf de l’argentí Máximo Guaricuyu. A més, l’equip Andorra 1 va ser primer.
