Esquí paralpí
Roger Puig aconsegueix la vuitena posició al gegant de la Copa del Món de Méribel
L'andorrà suma un nou top-10 i 32 punts en una disciplina que li exigeix constància i solidesa
L’esquiador andorrà de paraalpí Roger Puig ha aconseguit aquest dimecres una destacada vuitena posició al gegant de la Copa del Món disputada a l’estació francesa de Méribel, als Alps francesos afegint un nou top-10 a la seva trajectòria i sumant 32 punts valuosos per a la classificació general i per a la disciplina de gegant.
En una disciplina que no sempre li ha ofert la millor regularitat, Puig ha completat una cursa molt sòlida, amb dues mànegues consistents. A la primera, malgrat sortir amb el dorsal 24, ha sabut mantenir la concentració i esquiar sense errades greus, fet que li ha permès situar-se en desena posició provisional. A la segona mànega, l’andorrà ha esquiat amb més decisió, mostrant un pas endavant i remuntant fins a acabar vuitè, en una actuació que ell mateix i el seu equip han valorat molt positivament.
El dia, però, no ha estat exempt de complicacions. Les condicions meteorològiques adverses, amb una nevada inesperadament abundant (uns 15 centímetres, quan se n’esperaven només 5), han obligat l’organització a efectuar més de cinc derrapades de neteja per deixar la pista en condicions òptimes. Aquesta situació ha causat un retard de més d’una hora en l’inici de la cursa.
Amb aquest resultat, Roger Puig es manté dins del grup dels deu primers de la general, confirmant una línia ascendent en el tram central de la temporada. L’andorrà ha celebrat especialment la solidesa mostrada en dues mànegues en una disciplina tan exigent com el gegant, i reforça així la seva candidatura a seguir sumant grans resultats internacionals.