ESQUÍ FORAPISTA
Joan Aracil acaba en el 13è lloc al Silvretta Montafon Challenger
Joan Aracil va competir al 2026 Silvretta Montafon FWT Challenger, disputat a l’estació austríaca, on va finalitzar en la 13a posició. La prova va comptar amb la participació de 26 riders en la modalitat d’esquí i l’andorrà va sumar un total de 58,00 punts en una competició que va guanyar el francès Nemo Plagne, amb 80,00. El podi el van completar el suec Edvin Olsson, amb 79,00 punts, i Noé Vouillamoz, amb 78,00.
“Aracil va poder completar, en general, una gran baixada”
Tal com va explicar el seu entrenador, Dani Fornell, Aracil va completar “una gran baixada”, on a la part alta va executar una doble a molta velocitat de manera “impecable”, mentre que al tram central va haver de gestionar una zona molt exposada amb rocs amagats. “A la part baixa va realitzar un vol de 10 metres amb backflip, però una reducció excessiva de la velocitat li va impedir recepcionar en el punt òptim”, va afegir Fornell.
La 13a posició dona confiança al rider andorrà per continuar treballant amb vista al Campionat del Món de freeride, que es disputarà a Ordino Arcalís de l’1 al 6 de febrer.