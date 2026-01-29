FUTBOL
Acord per al futbol femení
La FAF i Andbank signen un conveni de patrocini per a quatre temporades per reforçar l’estructura de la selecció
La Federació Andorrana de Futbol (FAF) i Andbank van formalitzar ahir un acord de patrocini per als pròxims quatre anys, amb l’objectiu de reforçar i donar continuïtat al desenvolupament del futbol femení al país. El conveni inclou totes les seleccions femenines, des de les categories de base fins a l’absoluta, i suposa un pas endavant en l’aposta per l’estructuració i la visibilitat d’un projecte que la federació ja considerava consolidat.
“L’espònsor ajudarà, però ja comptàvem amb bons recursos a la femenina”
En virtut del conveni, el logotip d’Andbank lluirà a la samarreta de les seleccions femenines, així com a la roba d’entrenament i de passeig, però en cap cas es veurà en partits oficials, ja que la normativa de la UEFA limita l’ús per qüestions de drets. Més enllà de la visibilitat, les dues parts van preveure activar diferents accions conjuntes al llarg del període de vigència de l’acord.
“Hem volgut evitar un conflicte i Andbank no batejarà el nou estadi”
El 'naming', descartat
Durant les converses per segellar l’acord, també es va posar sobre la taula la possibilitat que Andbank assumís el naming del nou estadi de la FAF a Encamp, una opció que finalment es va descartar. Álvarez va explicar que la decisió va respondre a la voluntat d’evitar possibles conflictes amb MoraBanc i l’FC Andorra, entitats que mantenen un conveni de col·laboració vigent. “En aquest cas el que fem és pensar en aquest subescenari, una sortida de recursos propis que fins ara ja teníem assumida i evitar qualsevol conflicte”, va assenyalar. Pel que fa a l’evolució esportiva de la selecció absoluta femenina, el president va restar importància a un possible increment de necessitats arran de l’acord. “No crec que això condicioni la seva preparació esportiva ni que necessiti més recursos. Jo crec que amb el que tenim actualment ja compta amb tots els recursos necessaris”, va assegurar. Álvarez també va voler remarcar que el futbol femení feia temps que treballava en unes condicions equiparables a la resta de seleccions. “Sempre hem intentat que la selecció femenina tingui les mateixes condicions que la selecció absoluta masculina o que la sub 21, és a dir, que sigui equiparable a la resta d’equips”, va explicar, tot afegint que “fins ara considerem que ja disposàvem dels recursos que el futbol femení es mereix”. En aquest sentit, el president va subratllar que l’arribada d’Andbank no respon a una mancança estructural, sinó a una voluntat de reforç i estabilitat. “És cert que el nou espònsor ens ajudarà, però fins ara ja comptàvem amb uns recursos adequats”, va concloure.