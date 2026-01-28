Patrocini
La FAF i Andbank segellen un acord de quatre anys per impulsar el futbol femení
L’entesa inclou totes les seleccions femenines, des de les categories de base fins a l’absoluta, i suposa un pas endavant en l’aposta per l’estructuració i la visibilitat del projecte
La Federació Andorrana de Futbol (FAF) i Andbank han formalitzat un acord de patrocini per a les pròximes quatre temporades amb l’objectiu de reforçar i donar continuïtat al desenvolupament del futbol femení. L’entesa inclou totes les seleccions femenines, des de les categories de base fins a l’absoluta, i suposa un pas endavant en l’aposta per l’estructuració i la visibilitat del projecte.
En virtut de l’acord, el logotip d’Andbank lluirà a la samarreta de les seleccions femenines, així com a la roba de passeig i d’entrenament. El patrocini, però, no serà present en partits oficials, ja que la normativa de la UEFA en limita l’ús per qüestions de drets. Més enllà de la presència de marca, les dues parts preveuen activar diferents accions conjuntes durant el període de vigència del conveni.
Durant les converses prèvies també es va posar sobre la taula la possibilitat que Andbank assumís el naming del nou estadi de la FAF a Encamp, una opció que finalment es va descartar per evitar possibles conflictes amb MoraBanc i l’FC Andorra, entitats que mantenen un conveni de col·laboració vigent.