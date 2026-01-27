Bàsquet
Zan Tabak marca la defensa i millorar l'aspecte anímic com a prioritats
El tècnic veu l'equip capaç d'assolir la salvació
Zan Tabak ha dirigit la primera sessió com a entrenador del MoraBanc Andorra i durant la seva posada en escena oficial ha subratllat la millora en defensa i l'aspecte anímic del vestidor com a prioritats, de cara al començar a posar els fonaments per a redreçar la situació de l'equip. El tècnic croat, que ha treballat durant sis anys com a adjunt amb el fins ara entrenador tricolor Joan Plaza, ha assegurat que no pensa introduir canvis molt importants en el joc i sí aprofitar moltes de les coses que amb Plaza s'estaven fent bé. El director general del club, Francesc Solana, ha destacat que Tabak aportarà il·lusió, aire fresc i energia positiva i el president, Gorka Aixàs, espera que la contractació de l'entrenador croat sigui "un punt d'inflexió".
En la seva presentació, Tabak s’ha mostrat decidit a imposar una idea pròpia i a transmetre confiança a un vestidor que considera amb marge de creixement i capaç d'assolir la salvació.
Autoritat i caràcter
Ivan Álvarez