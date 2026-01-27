Esquí
Andorra aconsegueix quatre medalles en la primera jornada del Trofeu Borrufa
La selecció tricolor ha aconseguit un metall d'or, un de plata i dos de bronze
Els esquiadors andorrans han començat amb força la 34a edició del Trofeu Borrufa sumant quatre medalles en la primera jornada de competició. Ot Cusidó ha guanyat l’or en gegant U14, mentre que Nil Bringue ha aconseguit el bronze en la mateixa prova. En l’eslàlom U16, Paula Ledesma s’ha penjat la plata en categoria femenina i Thomas Breitfuss ha sumat un bronze en la masculina. Altres andorrans com Martí Fernández, Emma Guitard o Júlia Pifarrer han fregat el podi, deixant entreveure un bon nivell general del planter.
Les curses, previstes inicialment a Ordino Arcalís, s’han traslladat al sector El Tarter de Grandvalira a causa de les condicions meteorològiques i la dificultat d’adequar les pistes. Aquest canvi no ha afectat el rendiment dels participants, que han disputat el gegant U14 (una sola mànega) i l’eslàlom U16 (dues mànegues) amb normalitat.
La meteorologia ha forçat també nous ajustos en la programació. Demà es correrà el gegant U16 al Tarter, mentre que els U14 descansaran. Dijous es farà l’eslàlom U14 i descansaran els U16. El supergegant previst a Ordino Arcalís queda cancel·lat.