Futbol
Marc Cardona arriba a l'FC Andorra per "tornar a sentir-me important"
El davanter lleidatà no es vol posar cap objectiu golejador
La incorporació de Marc Cardona, presentat aquest dimarts al nou Estadi de la FAF, a Encamp, respon a la necessitat evident de l'FC Andorra de sumar gol i disposar d’un futbolista més en atac, capaç de transformar en ocasions i resultats tot el joc ofensiu que genera l’equip. Una mancança que ha marcat el rendiment dels tricolors aquest curs i que el davanter lleidatà vol ajudar a corregir des del primer dia. “Estic molt content d’estar aquí i l’FC Andorra juga d’una manera que em va molt bé”, ha explicat Cardona, que arriba procedent de la UD Las Palmas després d’un període amb poc protagonisme. El nou atacant ha reconegut que el pas per Andorra pot suposar una oportunitat per tornar a sentir-se important. “Vinc per ajudar i per tornar a tenir continuïtat”, ha afegit. Tot i que sobre ell recaurà bona part de la responsabilitat golejadora, Cardona ha volgut rebaixar expectatives personals. “No tinc aquest ego golejador”, ha assegurat, insistint que la seva prioritat és el bé col·lectiu. En aquest sentit, s’ha definit com un davanter mòbil, sacrificat i treballador, disposat a aportar tant dins com fora de l’àrea. El futbolista també ha revelat que l’interès del club no és nou i que l’FC Andorra ja va intentar fitxar-lo l’estiu de la primera temporada a Segona Divisió. Ara, finalment, els camins s’han creuat en un moment en què l’equip necessita solucions immediates en atac.