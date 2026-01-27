ESQUÍ DE MUNTANYA
L’Sprint de la Comapedrosa Andorra va ser anul·lat
La prova Sprint de la Copa del Món ISMF Comapedrosa Andorra, prevista per ahir a Arinsal, va ser cancel·lada per motius de seguretat a causa de les condicions meteorològiques adverses. Les fortes nevades de les darreres hores, el vent intens i l’acumulació d’aproximadament un metre de neu recent van impedir garantir la seguretat dels esportistes i preparar adequadament el recorregut. El jurat, per unanimitat, va decidir anul·lar la cursa.