ATLETISME
Nahuel Carabaña, campió de Catalunya en ruta de 5k
Nahuel Carabaña es va proclamar campió de Catalunya de cinc quilòmetres en ruta després d’imposar-se a la Cursa de Sant Antoni de Barcelona, en una edició amb rècord de participació i 7.500 atletes entre totes les distàncies. L’andorrà va guanyar amb un temps de 14’01” i, després de la cursa, va apuntar que “m’he trobat molt bé durant tota la cursa”, tot reconeixent que “feia una mica de fred i molt de vent”. Carabaña va admetre que “l’última recta és la que més m’ha costat”, però va celebrar “estar molt content d’haver aconseguit aquest triomf al 5K de Catalunya”. L’atleta de l’ADA Calvià-Vistasol també va destacar el seu bon moment de forma i va avançar que vol seguir competint als cinc quilòmetres per “veure fins a on puc arribar”.