ESQUÍ ALPí
Carla Mijares queda fora a la primera mànega a Spindleruv Mlyn
Carla Mijares va quedar fora de la Copa del Món que es va disputar a Spindleruv Mlyn, a la República Txeca, després de no poder completar la primera mànega. L’andorrana va sortir amb decisió, però va arribar tard a una entrada, va intentar rectificar la traçada i va acabar caient, fet que la va deixar sense opcions de continuar en la cursa. Malgrat el resultat, el seu entrenador, Josh Alayrach, va destacar que el nivell d’esquí era bo, tot i que les molèsties a les tíbies havien limitat els entrenaments i havien afectat el ritme en competició.