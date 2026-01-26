ESQUÍ DE MUNTANYA
Bonnet i Gachet-Mollaret repeteixen victòria a Arinsal
Arinsal va viure una gran primera jornada de la 15a Copa del Món Comapedrosa Andorra amb la disputa de la Vertical Race a Pal Arinsal. La prova, amb 700 metres de desnivell, va tornar a oferir un gran espectacle, amb victòries de Rémi Bonnet i Axelle Gachet-Mollaret. El suís va sumar el seu cinquè triomf consecutiu a Arinsal, mentre que la francesa es va imposar per quart cop. Max Palmitjavila i Marc Casanovas van ser els millors andorrans amb un 37è i un 40è lloc, respectivament. La competició continuarà avui amb la Sprint Race.