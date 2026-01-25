RUGBI
El VPC femení torna a la lliga amb una derrota davant del Cornecruc
L’equip femení del VPC Andorra va reprendre la competició a la Divisió d’Honor Catalana amb una derrota per 15-7 davant del Cornecruc. Les tricolors van estar aturades prop de mes i mig des de l’últim duel de la competició, i tornaven a l’acció amb la complicada visita al camp de les líders, que tot just han perdut un duel en tota la lliga. Les catalanes, precisament, van ser les que van avançar-se gràcies a un assaig d’Abril Godoy als deu minuts, però les de Jordi Fidalgo van poder donar-li la volta al marcador abans del descans amb la marca de Gabriela Catarina Anca transformada posteriorment per Xènia Torres per dur el duel 5-7 al descans. A la represa, però, van ser les locals les que van estar més encertades, i van tenir-ne prou amb un assaig de Silvia Piñar transformat per Alba Díaz per acabar enduent-se el triomf. El VPC femení tornarà a jugar el dia 7 a casa davant del Saragossa.