BÀSQUET
Setena derrota seguida del MoraBanc (91-84)
Els tricolors perden a Manresa i allarguen encara més el mal moment
El Morabanc Andorra no aixeca cap i ha patit la setena derrota seguida després de caure per 91-84 a domicili davant del BAXI Manresa. Els homes de Joan Plaza han pogut reaccionar a un mal tram final de primera meitat, però malgrat acostar-se a només tres punts al tram final, han acabat caient davant del conjunt català.
No han entrat gaire bé els tricolors al partit, que han vist com ràpidament els locals marxaven set amunt (11-4) d’inici, però el MoraBanc no només ha reaccionat per igualar el duel, si no que dos triples seguits de Kuric l’han situat per davant (16-19) en un primer període que ha finalitzat amb els de Joan Plaza manant (19-22). El MoraBanc ha començat a fer mal per dins amb uns bons minuts de Pustovyi, però el Manresa responia amb un molt bon Steinbergs, que amb tres triples gairebé consecutius ha donat aire als seus (32-26). Els tricolors han reaccionat malgrat les opcions desaprofitades des del tir lliure vist que els catalans han entrat molt ràpidament en bonus, però un parcial local al tram final després d’una de les habituals desconnexions dels tricolors ha fet que els manresans marxessin al descans amb la màxima diferència (52-41) i deixant ben tocats als de Joan Plaza.
A la represa, l’ex-tricolor Pierre Oriola ha agafat el protagonisme local davant d’un MoraBanc que seguia sense estar gens còmode i cometent errades infantils que donaven aire als manresans per no només seguir mantenint una renda còmoda, si no per augmentar la màxima diferència fins als 12 punts amb el 62-50. Kuric ha anat mantenint amb vida a uns tricolors que per moments semblaven mig morts, però l’encert del nord-americà ha permès als de Plaza entrar al darrer període amb un filet d’esperança (66-58), més pel que reflectia el marcador, que no pas per les sensacions que desprenia l’equip.
En menys de dos minuts el Manresa ha entrat en bonus, fet que semblava donar aire al MoraBanc, però els catalans venien cara la seva pell i l’encert d’Steinbergs els mantenia per davant. Els tricolors no acabaven d’encadenar un parell de bones defenses per acabar d’acostar-se del tot, fins que Evans ha semblat despertar i Pustovyi s’ha fet gran a la zona amb un 2+1 per situar-se a només tres punts (76-73) amb més de sis minuts per jugar-se. Semblava un miratge veient com els tricolors baixaven la intensitat defensiva i es deixaven anotar un parell de cistelles fàcils. El +5 local (86-81) a tres minuts pel final ha obligat a Joan Plaza a aturar el partit, però la reacció s’ha quedat aquí amb un MoraBanc víctima de les seves pròpies errades (des del tir lliure, per exemple) quan el més calent era a l’aigüera, i han vist com la ferida i el llast que arrossega l’equip encara es feia més gran i pesat.
Els tricolors, que segueixen fora del descens gràcies a la derrota d’ahir del Burgos, obriran la segona volta de l’ACB dissabte vinent a les 19.00 hores a casa davant del Gran Canària.
FITXA TÈCNICA:
BAXI MANRESA 91: Obasohan (22), Brooks (11), Reyes (16), Olinde (10), Akobundu (3) –cinc inicial– Oriola (9), Bassas (2), Steinbergs (15), Gerard F. (3), Paulicap (0), Gaspà (0), Knudsen (0).
MORABANC ANDORRA 84: Evans (12), Best (4), Okoye (10), Kostadinov (0), Udeze (12) –cinc inicial– McKoy (4), Pustovyi (18), Kuric (16), Luz (2), Chumi O. (1), Guerrero (0), Pons (5).
PARCIALS: 19-22 (10’); 52-41 (20’); 66-58 (30’), fffff (40').
ÀRBITRES: Luis Miguel Castillo, Jorge Martínez i Ariadna Chueca.
ELIMINATS: Pustovyi.
PISTA: Pavelló Nou Congost, 4.920 espectadors.