BÀSQUET
Obligats a guanyar
El MoraBanc visita la pista del BAXI Manresa a la recerca d’una victòria que talli la mala dinàmica de 6 derrotes consecutives
El MoraBanc Andorra visita aquest migdia (12.00 hores) el BAXI Manresa amb l’objectiu de deixar enrere, per fi, les sis derrotes consecutives en el partit que tanca la primera volta de la Lliga ACB. Perquè sí, malgrat que l’equip ve mostrant símptomes de millora, la realitat és que l’equip necessita guanyar ja per no seguir complicant-se la vida i la permanència a l’ACB. Plaza podrà comptar amb Rafa Luz amb total normalitat, i la previsió és que Yves Pons estigui també disponible, malgrat que el tècnic català haurà de descartar un jugador, mentre que els catalans, de la seva banda, arriben també tocats a nivell físic, amb les baixes d’Agustín Ubal, Dani Pérez i Hugo Benítez, i els dubtes d’Eli Brooks i Alex Reyes. El tècnic català va admetre que “tothom és conscient de la situació en què estem” i va agregar que “els petits detalls són els que ens estan privant d’haver guanyat algun partit més”. Sobre el partit, Plaza va afirmar que “hem de ser més un squad que un equip, que estem tots molt compactes, que parlem molt i que tinguem clar a quin perfil d’equip ens enfrontem i mereixem la victòria al final del partit” a més d’assenyalar que “treballarem per obrir aquesta via d’aigua que seria guanyar dos o tres partits per situar-nos on ens pertoca” i cloure afirmant que “no hem de ser en zona de Copa del Rei, però tampoc hem de ser on som ara”.
Al davant hi haurà el BAXI Manresa, amb dues victòries més que els tricolors, que arriben de perdre per un contundent 130-85 a Vitòria, i de refer-se a l’Eurocup amb un un triomf 97-96 davant del Neptunas Klaipeda. Sobre el rival, Plaza va destacar que “és un equip molt intens, vertical i dur en les línies de passada i són dels millors atacant en menys de vuit segons”, i va agregar que “penalitzen molt les pèrdues i és una de les coses que hem de limitar”.
No estaran sols
El MoraBanc no estarà sol al Nou Congost de Manresa, i és que més de mig centenar d’aficionats seran presents al partit per donar suport a l’equip de Joan Plaza a la recerca de la cinquena victòria de la temporada.