FUTBOL
L'FC Andorra deixa escapar dos punts contra l'Osca (1-1)
Gran partit de Yeray, que ha signat el gol de l'equip tricolor
Tot i haver fet tot per guanyar i haver tingut vàries ocasions clares, l'FC Andorra s'ha quedat a mig camí i ha signat les taules davant l'Osca, en un partit l'equip tricolor ha merescut molt més (1-1). El grup encapçalat per Carles Manso ha sortit entonat i sometent amb pilota el conjunt alt-aragonès al dictat de Yeray, que ha fet un partit notable i ha permès l'Andorra poder tenir bones opcions per sumar el triomf.
Curiosament, ha estat l'Osca qui s'ha pogut avançar però Dani Ojeda, després de citar-se amb Yaakobishvili, ha enviat la pilota fora. Ha tornar a agafar els galons Yeray i després de veure com Dani Jiménez li treia un xut amb el pit, va aprofitar una deixada a la frontal de Manu Nieto, després d'una assistència d'Álvaro Martín, per batre el porter de l'Osca amb un golàs (23'). No ha aprofitat la inèrcia del marcador l'Andorra i abans del descans, Kortajarena ha empatat, de cap, aprofitant una centrada d'Ángel Perez per la dreta (1-1).
A la segona part, l'equip tricolor no ha rebaixat les intencions, però si el ritme i la falta de contundència al perímetre de l'Osca, els talls en el joc, i el fet que el conjunt aragonès signava les taules amb sang, han deixat l'Andorra sense el premi gran. Una rematada acrobàtica de Yeray que ha anat fora (56'), Lautaro, amb una rematada de cap que ha fregat el pal (66'), i un altre xut de Minsu (70') han negat el triomf als tricolors que, fins i tot, es podien haver quedat sense el punt si Jorge Pulido hagués encertat una rematada de cap a servei de falta de Jesús Álvarez.
La propera jornada, l'FC Andorra visitarà Castàlia, un dels camps més exigents de la categoria, per enfrontar-se el diumenge dia 1 al Castelló.
FITXA TÈCNICA
FC ANDORRA, 1: Yaakobishvili, Carrique, Gael Alonso, Edgar, Imanol, Efe Akman, Villahermosa, Álvaro Martín, Cerdà, Manu Nieto i Yeray Cabanzón
SD OSCA, 1: Dani Jiménez, Abad, Carrillo, Pulido, Julio Alonso, Kortajarena, Portillo, Ángel, Ojeda, Jordi Escobar i Enol
CANVIS: Lautaro per Nieto (59’); Minsu per Cerdà (59’); Álex Calvo per Imanol (72’); Olabarrieta per Álvaro Martín (72’) i M. Domènech per Yeray (85’) -FC Andorra-; Cantero per Enol (52’); Jordi Martín per Ojeda (63’); Jesús Álvarez per Portillo (63’); S. Enrich per Escobar (73’) i Íñigo Piña per Carrillo (73’) -Osca-.
GOLS: 1-0, Yeray Cabanzón (23’); 1-1, Kortajarena (36’);
ÀRBITRE: Andrés Fuentes Molina (Valencià).
TARGETES: Groga a Yeray i Imanol -FC Andorra-; Abad, J. Martín , Jesús Álvarez i Sergi Enrich -Osca-
ESTADI: Estadi de la FAF, amb 1.531 espectadors.