Bonnet i Gachet-Mollaret repeteixen victòria a la Vertical de la Copa del Món Comapedrosa Andorra
El suís suma la cinquena victòria consecutiva a Arinsal i la francesa s’imposa per quart cop
Arinsal ha viscut aquest diumenge una brillant primera jornada de la 15a edició de la Copa del Món d’Esquí de Muntanya ISMF Comapedrosa Andorra, amb la disputa de la Vertical Race a l’estació de Pal Arinsal. La prova, amb un recorregut de 700 metres de desnivell entre la base de la pista Les Marrades i els peus de la Capa, ha tornat a oferir un gran espectacle esportiu. Tal com ja havia passat en edicions anteriors, Rémi Bonnet i Axelle Gachet-Mollaret han confirmat els pronòstics i s’han imposat amb autoritat en les categories masculina i femenina, respectivament.
En categoria masculina, el suís Rémi Bonnet ha aconseguit la cinquena victòria consecutiva a la Vertical d’Arinsal i el sisè triomf seguit a Andorra, després d’imposar-se també en la prova Individual de l’edició del 2025. Bonnet ha completat el recorregut amb un temps de 27’21’’, amb un marge de nou segons sobre l’austríac Paul Verbnjak. El tercer lloc ha estat per a l’italià Matteo Sostizzo (+33’’), seguit del francès Samuel Equy (+41’’) i de l’espanyol Antonio Alcalde, cinquè (+47’’).
Bonnet ha explicat a l’arribada que ha afrontat la cursa després d’uns dies amb febre, fet que li ha dificultat la preparació, però ha assegurat que s’ha sentit millor el mateix matí de la prova. Pel que fa a la representació andorrana, Max Palmitjavila ha finalitzat en 37a posició amb un temps de 31’50’’, mentre que Marc Casanovas ha estat 40è amb un registre de 32’50’’. Palmitjavila ha destacat que la Vertical no és la seva especialitat, però ha valorat positivament poder competir a casa i davant del públic.
En categoria femenina, Axelle Gachet-Mollaret ha sumat la seva quarta victòria a la Vertical d’Arinsal (2021, 2022, 2023 i 2026), després d’haver estat absent el 2024 per maternitat. La francesa s’ha imposat amb un temps de 31’44’’, amb un ampli avantatge sobre la seva compatriota Emily Harrop (+55’’). El podi l’han completat l’austríaca Sarah Dreier (+1’13’’), mentre que el top 5 l’han tancat la francesa Margot Ravinel (+1’42’’) i la italiana Giulia Murada (+1’51’’).
La competició continuarà aquest dilluns amb la disputa de la Sprint Race, modalitat olímpica que adquireix una rellevància especial en el marc de la Comapedrosa Andorra, ja que servirà com una de les últimes proves abans dels Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina, previstos per al mes de febrer. La cursa es desenvoluparà íntegrament als peus de la Capa i comptarà amb la participació de 108 corredors de 20 països.
La prova es podrà seguir en directe a través de diversos canals internacionals, com Eurosport, Discovery Max, RTVE, 3CAT, Olympic Channel i RTVA, entre d’altres, mentre que l’estació ha habilitat un forfet especial per als espectadors que vulguin accedir a les zones de competició.