BÀSQUET
Plaza no creu que el duel contra el Manresa sigui un ultimàtum
L’entrenador del MoraBanc assegura que no té cap indici que es jugui el lloc demà al Nou Congost i defensa la feina feta
El tècnic del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, no creu que el duel de demà al Nou Congost contra el Baxi Manresa sigui un ultimàtum per al seu futur a la banqueta, després de la ratxa que arrossega l’equip amb sis derrotes seguides. Tot i la millora que s’ha mostrat durant les darreres setmanes, enfrontant-se, a més, en molts casos a rivals de la part alta, els tricolors no guanyen des del 13 de desembre, quan van imposar-se al Granada, però, tot i això, l’entrenador català va afirmar ahir que “no he percebut res d’això [sobre si el partit seria un ultimàtum], jo només em faig responsable de les coses que jo dic i de les que em diuen, i en cap moment m’ha arribat”, a més d’afegir que “si ho han pensat [amb referència al club], ells sabran quina és la solució, jo estic molt tranquil”. Entrant en més profunditat, Plaza va assegurar que “no he notat res d’això, i tinc cert sentit i experiència per notar-ho”, i va cloure manifestant “que el club faci el que cregui, jo estic molt tranquil per la manera com treballo, la professionalitat que hi poso difícilment és comparable, i a partir d’aquí, només em centro a guanyar diumenge”.
L’aspecte positiu de cara al duel de demà contra el Manresa és que Plaza podrà recuperar Yves Pons després de lesionar-se abans del primer duel de l’any contra el Lleida, i la previsió és que Rafa Luz també pugui jugar amb normalitat després d’estar tocat la setmana passada, ja que “tots dos han entrenat amb normalitat”, segons va afirmar l’entrenador català. Això obligarà el tècnic tricolor a haver de descartar un dels 13 jugadors que té disponibles (Castañeda segueix estant de baixa) i Plaza va destacar que “potser necessitem més jugadors perimetrals que no pas interiors”.