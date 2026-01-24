FUTBOL
Manso creu que Cardona apropa l’FC Andorra al gol
L’entrenador de l’FC Andorra, Carles Manso, considera que la incorporació de l’últim fitxatge, el davanter Marc Cardona, apropa l’equip al gol. “És un davanter molt contrastat tant a la categoria com a Primera Divisió, ha fet gols en tots els equips en què ha estat i estem molt contents de l’esforç que està fent el club per reforçar l’equip”, va afirmar Manso, que va afegir que “el veiem a la punta però és veritat que és un davanter força mòbil”. L’atacant no podrà debutar encara demà contra l’Osca, però sí que podria fer-ho Edgar González, inscrit ahir mateix a LaLiga, i que la intenció és que, com a mínim, entri a la convocatòria.
Amb la darrera arribada de Cardona, el club haurà de fer forat perquè ara mateix sobra una fitxa, ja que el club té 26 jugadors (el màxim són 25) més Minsu, que ocupa fitxa del segon equip. En aquest sentit, totes les informacions apunten a Aitor Uzkudun, que sortiria cedit en aquest mercat a algun equip de la Primera RFEF.