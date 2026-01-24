ESQUÍ
Doble podi andorrà a l’eslàlom dels Nacionals de Corea
Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella acaben segon i tercer a Yongpyong, mentre Carla Mijares i Cande Moreno encaren nous compromisos internacionals
L’eslàlom dels Nacionals de Corea del Sud disputat avui a l’estació de Yongpyong ha deixat un doble podi andorrà. Bartumeu Gabriel ha finalitzat segon i Xavier Cornella ha ocupat la tercera posició, mentre el britànic Zak Carrick-Smith s’ha imposat amb un temps de 1:22.71. Gabriel ha acabat a 0.75 segons del guanyador (1:23.46), i Cornella a 1.18 (1:23.86). En la primera mànega, Carrick-Smith ha marcat el millor registre amb 40.03. Cornella ha estat segon amb 40.96, empatant amb l’eslovac Adam Novacek, mentre que Gabriel ha acabat cinquè amb 41.25. A la segona mànega, Gabriel ha firmat el segon millor temps (42.21) i ha remuntat fins a la segona plaça final. Cornella, per la seva banda, ha comès alguna errada en la segona mànega i ha acabat tercer.
La cursa ha comptat amb esquiadors de gran nivell, com el noruec Mathias Skaaland Larsen (16.61 punts FIS), el suec Adam Palmer (21.19) o l’eslovac Novacek (22.67), a més del britànic Carrick-Smith (23 punts). D’aquest grup, només Carrick-Smith ha quedat per davant dels dos andorrans: Larsen ha estat 9è, Novacek 7è i Palmer 5è. Gabriel ha sumat 26 punts FIS i Cornella 29. A més, el segon eslàlom FIS previst per avui finalment no s’ha disputat i es celebrarà la pròxima setmana.
Carla Mijares torna a la copa del món
La jornada d’entrenament a Alpensia està prevista per demà, també a Corea del Sud, on el dia següent es disputarà el primer eslàlom de la Far East Cup (FEC), una competició de nivell continental comparable a la Copa d’Europa. L’esquiadora andorrana Carla Mijares tornarà a la Copa del Món aquest diumenge a l’estació de Spindleruv Mlyn (República Txeca). La setmana passada ha estat a Andorra combinant descans i entrenaments, abans de viatjar dijous a Chamonix (França), on divendres va disputar la Copa d’Europa d’eslàlom. Mijares no va poder finalitzar la primera mànega, però la cita servia també per reactivar-se de cara a la prova de Copa del Món d’aquest diumenge. La cursa començarà a les 9:30 h la primera mànega i a les 12:15 h la segona.
A partir de dilluns arrenca la cita de la Copa d’Europa de velocitat a Orcières (França), amb un calendari modificat a causa de les condicions meteorològiques. Finalment, s’ha programat primer un supergegant, que se celebrarà dilluns 26, amb la participació de Cande Moreno. Jordina Caminal no viatjarà perquè es quedarà a Andorra per recuperar-se d’unes molèsties a l’esquena. Després d’aquesta prova, Moreno viatjarà a Crans Montana (Suïssa) per participar en la Copa del Món, que se celebrarà del 28 al 31, amb dos entrenaments previs i les curses de descens i supergegant.