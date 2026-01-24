ESQUÍ DE MUNTANYA
Un centenar d’esquiadors de 20 països seran a la Comapedrosa
La Copa del Món d’esquí de muntanya Comapedrosa Andorra comptarà finalment amb un centenar d’esquiadors de 20 països participants. La cursa que obrirà el foc serà la vertical, que es disputarà demà amb la presència de 90 esquiadors (34 dones i 56 homes), mentre que l’endemà, dilluns, hi haurà l’esprint amb 108 competidors (42 dones i 66 homes) en tots dos casos representant 20 països. La participació nacional estarà formada per Max Palmitjavila, Marc Casanovas, Oriol Olm i Lea Ancion.
El sector d’Arinsal tornarà a ser l’epicentre de la cursa després del trasllat forçat que va haver-hi l’any passat a Pal i l’estació gaudirà d’unes condicions excel·lents, ja que les nevades de les darreres setmanes fan que els escenaris de competició comptin amb fins a 140 centímetres de neu acumulada, garantint així l’espectacle en una disciplina que en dues setmanes s’estrenarà en uns Jocs Olímpics d’hivern.