ESQUÍ ALPÍ

Carla Mijares no acaba l’eslàlom de Chamonix

Carla Mijares, en una cita de la Copa del Món.

Redacció

Carla Mijares no va completar l’eslàlom de la Copa d’Europa nocturn celebrat ahir a l’estació francesa de Chamonix. L’esquiadora arrencava amb el dorsal 22 de 82 participants, però va quedar fora de la cursa a l’inici del traçat abans de poder arribar al primer parcial. L’esquiadora es desplaçarà ara cap a la República Txeca, on demà mateix disputarà una nova cita de la Copa del Món d’eslàlom, concretament a Spindleruv Mlyn, a la recerca d’accedir al Top 30 i tornar a sumar punts com ja va fer a l’estació austríaca de Semmering a final del 2025.

D’altra banda, a Corea del Sud no van poder competir Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella, que havien de disputar el primer dels dos eslàloms a Yongpyong. La cursa corresponent al Nacional del país asiàtic va cancel·lar-se i es farà avui, juntament amb l’eslàlom FIS que ja hi havia programat per avui. Dilluns, els dos eslalomistes tindran una nova cursa a Corea del Sud.

