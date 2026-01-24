ESQUÍ ALPÍ
Carla Mijares no acaba l’eslàlom de Chamonix
Carla Mijares no va completar l’eslàlom de la Copa d’Europa nocturn celebrat ahir a l’estació francesa de Chamonix. L’esquiadora arrencava amb el dorsal 22 de 82 participants, però va quedar fora de la cursa a l’inici del traçat abans de poder arribar al primer parcial. L’esquiadora es desplaçarà ara cap a la República Txeca, on demà mateix disputarà una nova cita de la Copa del Món d’eslàlom, concretament a Spindleruv Mlyn, a la recerca d’accedir al Top 30 i tornar a sumar punts com ja va fer a l’estació austríaca de Semmering a final del 2025.
D’altra banda, a Corea del Sud no van poder competir Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella, que havien de disputar el primer dels dos eslàloms a Yongpyong. La cursa corresponent al Nacional del país asiàtic va cancel·lar-se i es farà avui, juntament amb l’eslàlom FIS que ja hi havia programat per avui. Dilluns, els dos eslalomistes tindran una nova cursa a Corea del Sud.