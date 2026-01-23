FUTBOL
Antal deixa l’Andorra i marxa al Tenerife, de Primera RFEF
Era un secret de domini públic i l’FC Andorra va confirmar ahir la marxa del central Antal Yaakobishvili, que jugarà fins a final de temporada a les files del CD Tenerife, de Primera RFEF. Germà del porter Aron, el defensa de 19 anys va arribar a l’estiu cedit pel Girona, però en tots aquests mesos tot just ha disputat cinc duels com a tricolor. A la Copa, el defensa hongarès va jugar els dos partits, i a la lliga només ha estat titular un cop, contra l’Eibar, on va jugar 54 minuts, i també va tenir tres i quatre minuts als duels contra Burgos i Granada, respectivament.
D’altra banda, l’equip segueix preparant el duel de diumenge al Nou Estadi de la FAF d’Encamp davant de l’Osca. Igual que contra el Mirandés, els tricolors viuran un duel davant d’un dels equips de la part baixa, a la recerca de tres punts per seguir fent passes de cara a la salvació. Si no hi ha cap contratemps, un dels últims fitxatges, Edgar González, podria entrar per primera vegada a la convocatòria com a jugador de l’FC Andorra.