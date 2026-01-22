POLÍTICA ESPORTIVA
Les federacions rebran ara el 58% de la subvenció
Les federacions esportives rebran aquest mes de gener un avançament del 58% de la subvenció prevista per al 2026, amb un import total de 2,2 milions d’euros, amb l’objectiu de garantir la seva liquiditat durant els primers mesos de l’any. El consell de ministres, a proposta de la ministra d’Esports, Mònica Bonell, va aprovar aquesta mesura, que dona continuïtat a la dinàmica impulsada durant la present legislatura.
L’avançament ascendeix exactament a 2.213.271,66 euros i permetrà a les federacions fer front a les despeses ordinàries i esportives abans que es resolgui la convocatòria anual de subvencions, prevista per al mes de maig. El càlcul s’ha fet prenent com a referència l’import atorgat a cada federació en la convocatòria del 2023, avançant set dotzenes parts de la subvenció rebuda aquell any. Un cop s’obri el termini de sol·licituds –previst per al primer trimestre– i es resolgui la convocatòria corresponent al 2026, que compta amb una partida global de 4,5 milions d’euros, les entitats esportives rebran la diferència entre l’import definitiu concedit i el ja percebut.