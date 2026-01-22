Competició d'esquí
El 34è Borrufa tindrà 250 esquiadors de 30 països
Iran l’Azerbaidjan i Bulgària seran les novetats i tornaran Finlàndia i Islàndia
La 34a edició del Trofeu Borrufa d’esquí de base comptarà amb 250 esquiadors de 30 països diferents. La competició arrencarà dilluns amb les primeres curses, i també amb la inauguració que es farà a Ordino.
L’edició d’enguany portarà com a novetat el retorn de la modalitat de supergegant, i també l’estrena de tres nacions: Iran, Bulgària i l’Azerbaidjan. A més, Finlàndia i Islàndia tornaran després d’alguns anys d’absència, i Andorra estarà representada per tres equips i un total de 59 esquiadors.