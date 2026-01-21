MOTOCICLISME
Segona sessió d’entrenaments de Xavi Cardelús al circuit d’Almeria
Xavi Cardelús va completar la segona i última jornada del test de pretemporada al circuit d’Almeria, en el que va ser el primer pas de la preparació del Campionat del Món de Supersport 2026, que començarà a Austràlia el cap de setmana del 22 de febrer. El pilot del Cerba Yamaha Racing Team i el seu equip van continuar treballant en dues direccions clares: aprofundir en el coneixement de la Yamaha R-9 per començar a definir la base de la posada a punt i facilitar que l’andorrà segueixi adaptant-se a les exigències de pilotatge del nou model, amb el qual afrontarà la segona temporada com a pilot permanent del Mundial. Cardelús va valorar positivament la feina feta durant aquesta segona jornada a Almeria. “Hem seguit la línia de treball del primer dia, provant coses, descartant-ne algunes i acumulant quilòmetres”, va explicar l’andorrà.