Futbol
L'FC Andorra tanca el fitxatge de Marc Cardona
El davanter lleidatà, de 30 anys, procedeix de Las Palmas
Marc Cardona es converteix en el tercer fitxatge en el mercat d'hivern de l'FC Andorra. El davanter lleidatà, de 30 anys, ha rescindit aquest matí l'any que li quedava de contracte amb el seu equip, la UD Las Palmas, i arribarà lliure a l'equip tricolor per reforçar el centre de l'atac. Cardona ha tingut molt poc protagonisme aquest curs amb el conjunt canari, només ha disputat sis partits i pocs minuts entre Lliga i Copa del Rei, i el seu nom ja s'havia posat sobre la taula de l'entitat tricolor feia unes setmanes en cas que el jugador pugués venir lliure.
El club aprofita, així, l'oportunitat de mercat i incorporarà un futbolista contrastat en la categoria i que ha militat al Mallorca, Eibar, Barça Atlètic i Osasuna abans d'arribar a la UD Las Palmas on, curiosament, va fer els dos gols de la victòria de l'equip canari davant l'FC Andorra la temporada del descens tricolor a Primera RFEF. L'arribada de Cardona suposarà la sortida, com a cedit a un altre equip, d'Aitor Uzkudun.