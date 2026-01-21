Presentació
Andorra tindrà la delegació més nombrosa a uns Jocs Olímpics d'Hivern
La delegació andorrana a Milà i Cortina estarà formada per set esportistes
Andorra viurà una fita històrica als Jocs Olímpics d’hivern de Milano-Cortina, on presentarà una delegació de set esportistes, la més nombrosa del país en uns Jocs d’hivern. Aquest augment s’ha confirmat gràcies a les reassignacions de quotes en esquí alpí, que han permès sumar dues places femenines més a les ja previstes. A la plaça assegurada de Cande Moreno s’hi han afegit Carla Mijares - que competirà en eslàlom i en la combinada per equips- i Jordina Caminal, que estarà present a les proves de velocitat, en el que serà el seu debut olímpic, igual que Mijares, i que reconeixia haver plorat de l'alegria en conéixer la notícia.
En categoria masculina, amb Joan Verdú com a referent i primer espasa, encara queda per decidir qui ocuparà la segona plaça de gegant, que es disputen Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella. A les cinc places d’esquí alpí s'hi sumaran a les dues d’esquí de fons, ja assignades a Irineu Esteve i Gina del Rio. En aquest apartat, però, hi ha incertesa: Esteve arriba molt condicionat físicament després de retirar-se durant el Tour de Ski, fet que limita notablement la seva preparació i participació, fins al punt que no es descarta que finalment no pugui competir. Finalment, tot apunta que Joan Verdú i Gina del Rio exerciran de banderers de la delegació andorrana i tot i que la decisió encara no és oficial, és la que es treballa a hores d’ara dins els organismes esportius del país.