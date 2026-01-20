FUTBOL
Sergio Molina serà baixa en el partit clau contra l’Osca
L’FC Andorra no podrà comptar amb Sergio Molina en el partit de diumenge a Encamp contra l’Osca per acumulació de targetes. El capità va veure la cinquena groga a Anduva davant el Mirandés, en un duel especial en què va marcar el seu primer gol de la temporada i va ajudar l’equip a sumar el primer triomf del 2026. “Sempre vull jugar, ajudar l’equip en el que faci falta”, va assegurar Molina després del partit. La baixa arriba en un moment clau, tot i que el futbolista madrileny es va mostrar satisfet pels tres punts: “Era molt important començar la segona volta amb victòria.” Un triomf que si es repeteix davant l’Osca, un rival directe, permetrà els tricolors allunyar-se més del pou.
