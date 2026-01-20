FUTBOL
Koldo per a dos anys més
El tècnic renova fins al desembre del 2027 i afrontarà la cinquena Nations League i el Preeuropeu a la banqueta tricolor
La selecció continuarà tenint en Koldo Álvarez de Eulate el principal referent a la banqueta. El tècnic ha arribat a un acord amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per ampliar el contracte dos anys més, fins al desembre del 2027, assegurant la continuïtat d’un projecte que intenta créixer de manera sostinguda i que ha trobat en l’estabilitat una de les seves principals fortaleses. Les converses estaven ben definides i sobre la taula des de feia mesos, amb la federació i el seleccionador situats en el mateix punt després de la finalització de l’últim cicle competitiu: la fase de classificació per al Mundial del 2026, que se celebrarà als Estats Units, Mèxic i el Canadà, i l’amistós disputat a Finlàndia, amb què la selecció va tancar l’any 2025. Va ser llavors quan la FAF i Koldo van reprendre les reunions per perfilar els darrers detalls d’una renovació que ja es considerava natural.
18 anys a la banqueta d’andorra
L’acord per ampliar el contracte dos anys més va quedar aprovat sense cap entrebanc durant la junta directiva de la FAF del mes de desembre passat. En tot el procés hi ha hagut una predisposició clara i mútua, amb la voluntat compartida de donar estabilitat al projecte esportiu i mantenir una línia de treball continuista. Així, quan finalitzi aquest nou període, Koldo Álvarez de Eulate haurà estat 18 anys al capdavant de la banqueta de la selecció, des de fa anys a través de renovacions biennals, una fórmula que agrada a les dues parts i amb la qual tant el seleccionador com la federació s’han sentit còmodes. Aquesta longevitat el convertirà en el seleccionador amb més anys consecutius en el càrrec a tot Europa, superant Giampaolo Mazza, que va dirigir la selecció de San Marino entre el 1998 i el 2013. Koldo va cloure el seu vincle el desembre del 2025, però amb la renovació continuarà dirigint la selecció en dos nous reptes, la Nations League, amb el sorteig de la seva cinquena edició previst per al 12 de febrer, i la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2028, que es disputarà al Regne Unit i la República d’Irlanda.
La predisposició de Koldo i la FAF per seguir junts ha estat sempre total