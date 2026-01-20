NATACIÓ

Els Masters de la FAN sumen 13 medalles al Campionat de Catalunya

Masters de la FAN

Masters de la FAN

Redacció

Els nedadors Masters de la Federació Andorrana de Natació van tancar una destacada participació en el Campionat de Catalunya d’hivern Master, disputat el cap de setmana passat a Manresa, amb un balanç de 13 medalles i molt bones sensacions col·lectives en el camí cap als campionats d’estiu. En categoria femenina, Eszter Abraham va pujar al més alt del podi als 400 metres lliures (50+) i va sumar també el bronze als 200 esquena. Estela Montejo Martín va completar una gran actuació amb diverses medalles en braça i esquena (50+), mentre que Ayça Aydin Ozdokmeci va destacar en papallona i braça (35+). A més, Carolina Cuen Llacuna va aconseguir el bronze als 100 esquena (55+). En categoria masculina, Luis Espinosa Aguareles va ser segon als 50 braça (45+), i Jorge Martínez Romero va sumar diversos bronzes en esquena i estils (55+), completant una actuació molt positiva del conjunt andorrà

Gran actuació de la delegació andorrana

