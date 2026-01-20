ESQUÍ ALPÍ
Cande Moreno signa un brillant cinquè lloc a la Copa d’Europa
És el millor resultat de la seva carrera en el supergegant del circuit continental
Després de la Copa del Món de Tarvisio, l’equip femení de velocitat es va desplaçar fins a Saint Anton am Arlberg (Àustria) per disputar una nova prova de Copa d’Europa, amb un resultat destacat de Cande Moreno, que va assolir una cinquena posició al supergegant, el millor resultat de la seva carrera en aquesta disciplina. L’andorrana, que el dia anterior havia patit una caiguda a la Copa del Món, va demostrar una gran capacitat de recuperació i va completar la cursa amb un temps de 55’10”, a 0”49 de la vencedora, la italiana Sara Allemand.
“Estic contenta perquè no tenia cap expectativa. Sabia que havia d’anar al cent per cent a la cursa”
Moreno va explicar que afrontava la cursa amb prudència després del cop: “Al matí tenia una mica de mal a tot arreu, però he vist que eren més cruiximents que no pas mal real.” Sense pressió pel resultat, va competir amb determinació: “Estic supercontenta perquè no tenia cap expectativa, però sabia que si feia la carrera havia d’anar al cent per cent mentalment, ja que físicament sabia que no ho estava. I ha sortit molt bé.” El podi el van completar la noruega Marte Monsen i l’austríaca Lena Wechner, mentre que la quarta plaça va ser per a Emily Schoepf, a només una centèsima de l’andorrana. Amb aquest resultat, Moreno suma 45 punts de Copa d’Europa i, per la seva banda, Jordina Caminal va acabar 42a, a només 0”36 dels punts, continuant el seu procés de recuperació de confiança. Avui, nova cita amb supergegant a aquesta Copa d’Europa de Saint Anton.