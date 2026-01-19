BÀSQUET
El MoraBanc es manté un triomf per sobre del descens
El MoraBanc Andorra continua fora de les posicions de descens malgrat la darrera derrota al pavelló Toni Martí contra el Río Breogán. Després de la jornada 16 de competició, l’equip tricolor manté la victòria d’avantatge sobre el Burgos, primer equip en zona vermella, després de la derrota ajustada del conjunt de Porfi Fisac a casa contra el Barça. Aquest resultat dona una mica d’aire als tricolors, tot i encaixar la sisena derrota consecutiva, però, almenys, no va tenir un impacte gaire dur a la classificació. Tot i això, l’escenari continua sent molt delicat i obliga l’equip a reaccionar. La propera jornada, diumenge a les 12.00 h, el MoraBanc visitarà el Nou Congost per enfrontar-se al BAXI Manresa en un duel marcat per la necessitat de guanyar dels dos equips. Els tricolors es troben a dues victòries dels manresans i la urgència ja és màxima.