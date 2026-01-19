FUTBOL
L’Inter Escaldes supera la UE Santa Coloma i pren el relleu com a líder
L’Inter Escaldes es va situar com a nou líder de la Lliga Multisegur després de superar la UE Santa Coloma per 2 a 1 en el partit avançat de la jornada, disputat sota una pluja intensa, i va aprofitar la victòria per prendre el relleu al capdavant de la classificació. Otegui i Maurizio Pochettino van marcar per als escaldencs, mentre que Francisco Pérez va retallar distàncies per als colomencs ja en temps afegit. També va sumar tres punts l’FC Santa Coloma, que es va imposar a l’Esperança amb gols de Yenerey Betancor i Guillaume, un resultat que apropa els colomencs a la zona europea. El duel entre Carroi i Penya Encarnada va acabar sense gols, un empat que allunya tots dos equips fins als 11 punts de la promoció i, per la seva banda, el Ranger’s va tornar al camí de la victòria amb una golejada 4 a 0 davant l’FC Ordino, amb un hat-trick d’Armando León, protagonista destacat.