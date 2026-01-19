ESQUÍ DE FONS
Gina del Rio signa una 27a posició a Oberhof
És el seu millor resultat en clàssic a la Copa del Món i el primer top 30
Gina del Rio va tancar la Copa del Món d’Oberhof (Alemanya) amb una 27a posició als 10 km individuals en clàssic, un resultat que la va situar dins del top 30 i que va suposar el seu millor registre en clàssic en una prova de Copa del Món. A més, va representar el primer top 30 en aquesta modalitat i el vuitè de la seva trajectòria esportiva al màxim nivell internacional.
Del Rio va completar la cursa amb un temps de 25’49”7, a 1’12”7 de la guanyadora, la sueca Moa Ilar (24’37”0). El podi el van completar l’austríaca Teresa Stadlober, segona a només 0”7 segons, i la també sueca Jonna Sundling, tercera a 20”8. L’andorrana va mantenir una evolució molt regular durant tot el recorregut, millorant posicions a mesura que avançava la cursa. Va passar pel quilòmetre 0,8 en la 33a posició, va entrar al top 30 al km 4 i va saber aguantar el ritme fins a creuar la línia d’arribada en una meritòria 27a plaça.
“Ha sortit una bona cursa i hem pogut aguantar i acabar a dins del top 30”
“Ha sortit una bona cursa, hem pogut estar dins del top 30 en un 10 km clàssic, que és el millor resultat que tinc a la Copa del Món en distància i clàssic”, va explicar Del Rio. L’andorrana també va destacar que el resultat arribava després d’un període complicat: “Venim d’unes setmanes dures entrenant-nos a alçada i poder acabar així aquest bloc ens dona confiança per als següents objectius”.