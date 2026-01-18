RUGBI
Triomf del VPC a casa per mantenir-se líder
El VPC Andorra va assolir un triomf treballat davant del CN Poble Nou per 27-24 i es manté una setmana més com a líder de la Divisió d’Honor B espanyola. En un duel en què els tricolors van arribar darrere al descans, van treure el caràcter i una molt bona versió a la represa per poder capgirar el partit i no deixar escapar el triomf.
Els tricolors visitaran el Buc a la propera jornada
Van ser els catalans els que van obrir el marcador amb un cop de càstig, però ràpidament els tricolors van redreçar el partit amb els assajos de Galdric Calvet i José María Gómez. Però els barcelonins amb dos assajos transformats van capgirar de nou el duel, que va arribar 10-17 al descans. Una marca de Mateo Macchi a la represa transformada per ell mateix va igualar el matx i un cop de càstig transformat per l’argentí va situar el VPC davant amb el 20-17. Un assaig de Nacho Traversa va donar aire a uns tricolors que, malgrat una marca final dels barcelonins que va situar el 27-24, no van deixar escapar el triomf i van sumar una nova victòria.
El conjunt de Dani Raya descansarà la setmana vinent i tancarà el mes de gener a domicili el dissabte 31 davant del BUC en l’antepenúltim duel d’aquesta primera fase.